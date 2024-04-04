Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА впервые с ноября 2023 года

Сегодня, 4 апреля, ФИФА на официальном сайте представила обновлённый рейтинг мужских национальных команд. Сборная России поднялась на три строчки впервые с ноября 2023 года. Тогда россияне заняли 38-е место, поднявшись на одну строчку.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 4 апреля 2024 года:
1. Аргентина — 1858.
2. Франция — 1840.59.
3. Бельгия — 1795.23.
4. Англия — 1794.9.
5. Бразилия — 1788.65.
6. Португалия — 1748.11.
7. Нидерланды — 1742.29.
8. Испания — 1727.5.
9. Италия — 1724.6.
10. Хорватия — 1721.07.
...
35. Россия — 1504.02.
В 2024 году сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Сербии (4:0).
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.