Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА впервые с ноября 2023 года

Сегодня, 4 апреля, ФИФА на официальном сайте представила обновлённый рейтинг мужских национальных команд. Сборная России поднялась на три строчки впервые с ноября 2023 года. Тогда россияне заняли 38-е место, поднявшись на одну строчку.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 4 апреля 2024 года:

1. Аргентина — 1858.

2. Франция — 1840.59.

3. Бельгия — 1795.23.

4. Англия — 1794.9.

5. Бразилия — 1788.65.

6. Португалия — 1748.11.

7. Нидерланды — 1742.29.

8. Испания — 1727.5.

9. Италия — 1724.6.

10. Хорватия — 1721.07.

...

35. Россия — 1504.02.

В 2024 году сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Сербии (4:0).

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.