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Вратарь ЦСКА Тороп прокомментировал победу армейцев над «Балтикой» в Кубке России

Вратарь ЦСКА Тороп прокомментировал победу армейцев над «Балтикой» в Кубке России
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Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп высказался по итогам первого матча 1/2 финала Кубка России с «Балтикой», победу в котором одержали армейцы.

«Гол забили красивый. Главное, что мяч пересёк ленточку ворот соперника, а у нас — нет. Мы сыграли «на ноль», с минимальным преимуществом едем в Москву — это самое главное. Сейчас же готовимся к матчу чемпионата России с «Факелом», — приводит слова Торопа «Матч ТВ».

Напомним, матч между ЦСКА и «Балтикой» состоялся вчера, 3 апреля. Встреча проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Единственный гол во встрече забил Виктор Давила. Чилийский форвард поразил ворота «Балтики» ударом через себя. Хозяева, в свою очередь, так и не смогли распечатать ворота соперника. Ответная игра между командами состоится 17 апреля в Москве. Она начнётся в 16:00 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Давила – 39'    
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