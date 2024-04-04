Клопп высказался о том, что «Ливерпуль» считают фаворитом гонки за титул

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями насчёт того, что мерсисайдский клуб сейчас считают фаворитом гонки за чемпионский титул. «Красные» после 29 туров английской Премьер-лиги идут на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на одно очко при матче в запасе.

«Сейчас для нас важен матч с «Шеффилд Юнайтед», а не тот факт, кто является фаворитом. Когда мы проиграли «Арсеналу», фаворитами нас никто не называл. Я почти уверен в этом. Правильно это или нет, я не знаю, да и всё равно. Мы должны быть профессионалами. Мы должны быть эмоциональны, но в правильном ключе. Мы должны быть лучшей версией самих себя, мы должны стараться показывать лучший футбол, на который способны, а затем посмотрим, каков будет результат. Гарантий нет, есть только возможности. Чем яснее ты видишь возможность, тем больше вероятность, что ты сможешь ею воспользоваться. Вот и всё», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».