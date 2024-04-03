Клопп высказался о влиянии будущей игры с «МЮ» на состав «Ливерпуля» в матче с «Шеффилдом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отверг предположения о том, что он может дать отдохнуть некоторым игрокам в домашнем матче 31-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» с прицелом на встречу с «Манчестер Юнайтед», которая состоится в воскресенье, 7 апреля.
«Я не думаю, что нашим болельщикам это понравится. Если бы я сейчас заговорил о «Манчестер Юнайтед», думаю, наши люди имели бы право подумать, что я уже слишком долго сижу в своём кресле. В этом нет никакого смысла.
Нельзя играть в футбол, нельзя выигрывать футбольные матчи, не уважая соперника. У меня нет возможности повлиять на матч с «Манчестер Юнайтед» в данный момент. Мы будем играть с теми игроками, которые есть в наличии. «Шеффилд Юнайтед» заслуживает нашего полного уважения и получит его», — приводит слова Клоппа ВВС.
- 3 апреля 2024
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