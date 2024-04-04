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Евгений Мележиков заявил о задаче увеличить доходы РПЛ

Евгений Мележиков заявил о задаче увеличить доходы РПЛ
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Новый исполнительный директор Российской Премьер-Лиги Евгений Мележиков сообщил, что одной из его задач будет увеличение доходов организации.

«Такая задача стоит всегда, но говорить о том, что завтра будет город-сад, было бы неправильно, особенно в нынешних условиях. Если мы хотим зарабатывать больше, то должны будем сделать соответствующие предложения спонсорам и партнёрам, и над этим мы будем работать. Повышение доходов — одна из задач, это в интересах всех клубов», — приводит слова Мележикова ТАСС.

Напомним, накануне, 3 апреля, было объявлено, что бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков стал новым исполнительным директором Российской Премьер-Лиги. С 2008 по 2011 год Мележиков занимал пост вице-президента «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. Позже Евгений начал работать в «Спартаке», с 2015-го по 2018-й он занимал должность директора по безопасности, а в 2021–2023 годах был генеральным директором клуба. Московский клуб Мележиков покинул летом 2023 года. Сообщалось также, что Сергею Чебану, который ранее был исполнительным директором РПЛ, предложили занять должность советника лиги.

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