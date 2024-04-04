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Андрей Ещенко высказался о поражении «Спартака» в матче Кубка России с «Зенитом»

Андрей Ещенко высказался о поражении «Спартака» в матче Кубка России с «Зенитом»
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о поражении красно-белых в первом в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2).

«Спартак» хорошо играл в первом тайме, но потом «Зенит» выпустил других игроков, и игра поменялась. Спартаковцы начали ошибаться под высоким прессингом, что и привело потом к голам. Надо отдать должное Педро — хорошо разбирается один в один.

Посмотрим, будет ли обречён «Спартак» в Санкт-Петербурге. Такое надо узнавать у тренера. Тут от игры к игре — можно один раз проиграть, а другой — выиграть. Важно, кто в каком состоянии будет, кто больше захочет и меньше ошибок допустит», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    
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