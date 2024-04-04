Андрей Ещенко высказался о поражении «Спартака» в матче Кубка России с «Зенитом»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о поражении красно-белых в первом в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:2).

«Спартак» хорошо играл в первом тайме, но потом «Зенит» выпустил других игроков, и игра поменялась. Спартаковцы начали ошибаться под высоким прессингом, что и привело потом к голам. Надо отдать должное Педро — хорошо разбирается один в один.

Посмотрим, будет ли обречён «Спартак» в Санкт-Петербурге. Такое надо узнавать у тренера. Тут от игры к игре — можно один раз проиграть, а другой — выиграть. Важно, кто в каком состоянии будет, кто больше захочет и меньше ошибок допустит», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.