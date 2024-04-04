Игнатьев: позиция России в рейтинге ФИФА ни на что не влияет — это только для самолюбия

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на новость о том, что Россия поднялась в рейтинге ФИФА на три позиции.

«Рейтинг ФИФА ни на что не влияет. Это только для самолюбия обывателей. Если бы сборная России играла в официальных турнирах, то надо было бы продавать товар лицом, тогда бы как-то можно задаваться целью подниматься в рейтинге. И то не это главное, а занятые места, обыгранные соперники, счёт. А сейчас никакой разницы нет, на каком месте Россия в рейтинге ФИФА будет.

Надо продолжать искать варианты матчей с такими соперниками, как Сербия. Это очень важно и престижно. Поэтому игра сборной России выглядела совсем по-другому», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.