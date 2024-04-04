Комличенко: у «Динамо» своя борьба, моя цель — забить как можно больше голов за «Ростов»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге. Также форвард назвал свою личную цель на сезон.

«Я слежу за чемпионской гонкой. Команда смотрит, кто на вершине. Если говорить насчёт «Динамо», то у них там своя борьба, свои амбиции, мне-то что? Мои цели — это закрепиться в основе своей команды и забить как можно больше голов», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Напомним, в нынешнем сезоне Комличенко принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.