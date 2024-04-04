Франко Камоцци: чтобы избавиться от Абаскаля, «Спартаку» нужно только время

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о текущем положении дел в клубе.

— Как «Спартаку» выходить из кризиса?

— Единственное, что нужно сейчас «Спартаку», — это время, чтобы избавиться от Абаскаля, — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вчера, 3 апреля, в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» уступил «Зениту» со счётом 1:2. На 12-й минуте отличился форвард «Спартака» Манфред Угальде. На 55-й минуте счёт сравнял 18-летний бразильский нападающий «Зенита» Педро Энрике Силва дос Сантос. Через 10 минут Педро оформил дубль. Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге в период с 16 по 18 апреля.