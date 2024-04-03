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Спартак — Зенит, Кубок России, 3 апреля 2024, статистика Абаскаля, сравнение: Тедеско, Карпин, Черчесов, Каррера

Результаты Абаскаля в «Спартаке» — мрак? Статистика говорит об обратном
Никита Паглазов
Результаты Абаскаля в «Спартаке» — мрак?
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Критикуемый испанец не хуже любимых болельщиками Тедеско и Федотова.

«Спартак» неудачно стартовал в весенней части сезона РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля два раза сыграла вничью — с «Зенитом» и «Уралом» (по 0:0) и влетела «Факелу» (0:2). Красно-белые — единственный клуб чемпионата, не забивший весной. Вместо борьбы за медали «Спартак» занимается привлечением проблем. Абаскаль перед встречей с «Уралом» сказал, что стартовый состав ему подсказывает бог, из-за чего в СМИ и среди болельщиков полыхнуло. А после неудачного исхода матча с екатеринбуржцами усилились разговоры о необходимости уволить испанца — и это перед кубковой встречей с «Зенитом». Однако результаты «Спартака» при Абаскале на дистанции не такие плохие, как вам кажется.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Абаскаль работает в команде с лета 2022 года. За это время «Спартак» под его руководством провёл 71 матч: одержано 35 побед, 15 раз фиксировалась ничья, а ещё в 21 случае красно-белые уступали. В среднем команда под руководством Гильермо набирает 1,69 очка за игру. И это стандартный показатель среди тренеров красно-белых в эпоху после Олега Романцева. Во второй приход легендарного специалиста в «Спартак» (1997-2003) команда провела 276 встреч, в которых в среднем набирала 1,91 очка. А после Романцева в должности главного тренера в клубе работали 17 специалистов. Сравним их средние показатели по набранным очкам (и. о. в список не попали).

ТренерГоды работыМатчиПобедыНичьиПораженияОчков в среднем
Станислав Черчесов2007-200845251391,89
Массимо Каррера2016-2018894919211,87
Александр Старков2004-2006512416111,73
Валерий Карпин2009-20121228036451,72
Гильермо Абаскаль2022 — н. в.713515211,69
Валерий Карпин2012-201439199111,69
Доменико Тедеско2019-2021542710171,69
Паоло Ваноли2021-2022168351,69
Владимир Федотов2006-2007543027161,67
Дмитрий Аленичев2015-201635176121,63
Олег Кононов2018-201936166141,50
Унаи Эмери201226123111,50
Андрей Чернышов2003105051,50
Мурат Якин2014-201532138111,47
Невио Скала2003-200432126141,31
Руй Витория20212696111,27
Микаэль Лаудруп2008-2009217591,24
Дмитрий Гунько201493151,11

Выводы:

  1. Абаскаль — пятый тренер «Спартака» по среднему количеству набранных очков в эпоху после Олега Романцева.
  2. Испанец имеет идентичные показатели с Доменико Тедеско, Паоло Ваноли и Валерием Карпиным (во второй заход на пост тренера «Спартака»).
  3. Абаскаль при этом провёл наибольшее количество матчей среди тренеров с показателем 1,69 очка за игру.
Гильермо Абаскаль

Гильермо Абаскаль

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Болельщики с теплотой вспоминают Доменико Тедеско, который завоевал серебряные медали со «Спартаком» в сезоне-2020/2021. Однако немец по среднему набору очков не лучше критикуемого Абаскаля. Также Гильермо превосходит результаты Владимира Федотова, которого очень любят поклонники красно-белых. «Спартак» при Федотове показывал симпатичный футбол, тренер привлекал в основу молодёжь, и вместе с ним команда в сезоне-2006 уступила золото ЦСКА только по дополнительным показателям. Удивительно, но его результаты хуже, чем у Абаскаля (влияет большое количество матчей, сыгранных вничью).

Стоит учитывать, что у Тедеско был не слишком успешный первый сезон-2019/2020, а Федотова уволили по ходу чемпионата 2007 года. Стабильных результатов на протяжении всей работы не было ни у кого. Да и стиль игры был совершенно разный: например, не все болельщики любили прагматичного Старкова, но у него результат по среднему количеству набранных очков выше. Зато при Дмитрии Аленичеве или Олеге Кононове «Спартак» пытался (но не смог) играть в свой классический футбол, а успехов добиться не вышло. В общем, клуб был совершенно в разных ситуациях.

Доменико Тедеско

Доменико Тедеско

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Так в чём тогда проблема Абаскаля, если его результаты не хуже, чем у Тедеско, Карпина или Федотова? Стиль игры не самый удручающий за 24 года, есть бронзовая медаль и надежда на победу в Кубке России? Во-первых, Гильермо периодически вкидывает в СМИ странные цитаты. Пример — фразы про «стартовый состав определяет бог» или «собака всегда остаётся собакой». Команда не прогрессирует, а Абаскаль не объясняет внятные причины проблем. Да и напряжённые отношения внутри коллектива не добавляют баллов Гильермо. За время работы в «Спартаке» у него возникало недопонимание с Георгием Джикией, Александром Соболевым, Данилом Пруцевым, Русланом Литвиновым, Кейта Бальде, Шамаром Николсоном. Многовато за менее чем два года.

Классный старт Абаскаля в «Спартаке» задрал ожидания от тренера. Но за эти почти два года именно начальные несколько месяцев так и остались лучшим отрезком. Затем — стагнация, спорные тезисы в общении с журналистами, скандалы, несоразмерная статусу тренера власть в клубе. И именно в этом проблемы Гильермо. А по результатам он ничем не лучше и не хуже тренеров, которые приносили «Спартаку» серебро (Федотов, Тедеско, Карпин) или Кубок России (Ваноли).

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