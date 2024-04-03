Результаты Абаскаля в «Спартаке» — мрак? Статистика говорит об обратном

«Спартак» неудачно стартовал в весенней части сезона РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля два раза сыграла вничью — с «Зенитом» и «Уралом» (по 0:0) и влетела «Факелу» (0:2). Красно-белые — единственный клуб чемпионата, не забивший весной. Вместо борьбы за медали «Спартак» занимается привлечением проблем. Абаскаль перед встречей с «Уралом» сказал, что стартовый состав ему подсказывает бог, из-за чего в СМИ и среди болельщиков полыхнуло. А после неудачного исхода матча с екатеринбуржцами усилились разговоры о необходимости уволить испанца — и это перед кубковой встречей с «Зенитом». Однако результаты «Спартака» при Абаскале на дистанции не такие плохие, как вам кажется.

Абаскаль работает в команде с лета 2022 года. За это время «Спартак» под его руководством провёл 71 матч: одержано 35 побед, 15 раз фиксировалась ничья, а ещё в 21 случае красно-белые уступали. В среднем команда под руководством Гильермо набирает 1,69 очка за игру. И это стандартный показатель среди тренеров красно-белых в эпоху после Олега Романцева. Во второй приход легендарного специалиста в «Спартак» (1997-2003) команда провела 276 встреч, в которых в среднем набирала 1,91 очка. А после Романцева в должности главного тренера в клубе работали 17 специалистов. Сравним их средние показатели по набранным очкам (и. о. в список не попали).

Тренер Годы работы Матчи Победы Ничьи Поражения Очков в среднем Станислав Черчесов 2007-2008 45 25 13 9 1,89 Массимо Каррера 2016-2018 89 49 19 21 1,87 Александр Старков 2004-2006 51 24 16 11 1,73 Валерий Карпин 2009-2012 122 80 36 45 1,72 Гильермо Абаскаль 2022 — н. в. 71 35 15 21 1,69 Валерий Карпин 2012-2014 39 19 9 11 1,69 Доменико Тедеско 2019-2021 54 27 10 17 1,69 Паоло Ваноли 2021-2022 16 8 3 5 1,69 Владимир Федотов 2006-2007 54 30 27 16 1,67 Дмитрий Аленичев 2015-2016 35 17 6 12 1,63 Олег Кононов 2018-2019 36 16 6 14 1,50 Унаи Эмери 2012 26 12 3 11 1,50 Андрей Чернышов 2003 10 5 0 5 1,50 Мурат Якин 2014-2015 32 13 8 11 1,47 Невио Скала 2003-2004 32 12 6 14 1,31 Руй Витория 2021 26 9 6 11 1,27 Микаэль Лаудруп 2008-2009 21 7 5 9 1,24 Дмитрий Гунько 2014 9 3 1 5 1,11

Выводы:

Абаскаль — пятый тренер «Спартака» по среднему количеству набранных очков в эпоху после Олега Романцева. Испанец имеет идентичные показатели с Доменико Тедеско, Паоло Ваноли и Валерием Карпиным (во второй заход на пост тренера «Спартака»). Абаскаль при этом провёл наибольшее количество матчей среди тренеров с показателем 1,69 очка за игру.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Болельщики с теплотой вспоминают Доменико Тедеско, который завоевал серебряные медали со «Спартаком» в сезоне-2020/2021. Однако немец по среднему набору очков не лучше критикуемого Абаскаля. Также Гильермо превосходит результаты Владимира Федотова, которого очень любят поклонники красно-белых. «Спартак» при Федотове показывал симпатичный футбол, тренер привлекал в основу молодёжь, и вместе с ним команда в сезоне-2006 уступила золото ЦСКА только по дополнительным показателям. Удивительно, но его результаты хуже, чем у Абаскаля (влияет большое количество матчей, сыгранных вничью).

Стоит учитывать, что у Тедеско был не слишком успешный первый сезон-2019/2020, а Федотова уволили по ходу чемпионата 2007 года. Стабильных результатов на протяжении всей работы не было ни у кого. Да и стиль игры был совершенно разный: например, не все болельщики любили прагматичного Старкова, но у него результат по среднему количеству набранных очков выше. Зато при Дмитрии Аленичеве или Олеге Кононове «Спартак» пытался (но не смог) играть в свой классический футбол, а успехов добиться не вышло. В общем, клуб был совершенно в разных ситуациях.

Доменико Тедеско Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Так в чём тогда проблема Абаскаля, если его результаты не хуже, чем у Тедеско, Карпина или Федотова? Стиль игры не самый удручающий за 24 года, есть бронзовая медаль и надежда на победу в Кубке России? Во-первых, Гильермо периодически вкидывает в СМИ странные цитаты. Пример — фразы про «стартовый состав определяет бог» или «собака всегда остаётся собакой». Команда не прогрессирует, а Абаскаль не объясняет внятные причины проблем. Да и напряжённые отношения внутри коллектива не добавляют баллов Гильермо. За время работы в «Спартаке» у него возникало недопонимание с Георгием Джикией, Александром Соболевым, Данилом Пруцевым, Русланом Литвиновым, Кейта Бальде, Шамаром Николсоном. Многовато за менее чем два года.

Классный старт Абаскаля в «Спартаке» задрал ожидания от тренера. Но за эти почти два года именно начальные несколько месяцев так и остались лучшим отрезком. Затем — стагнация, спорные тезисы в общении с журналистами, скандалы, несоразмерная статусу тренера власть в клубе. И именно в этом проблемы Гильермо. А по результатам он ничем не лучше и не хуже тренеров, которые приносили «Спартаку» серебро (Федотов, Тедеско, Карпин) или Кубок России (Ваноли).