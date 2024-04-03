Результаты Абаскаля в «Спартаке» — мрак? Статистика говорит об обратном

«Спартак» неудачно стартовал в весенней части сезона РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля два раза сыграла вничью — с «Зенитом» и «Уралом» (по 0:0) и влетела «Факелу» (0:2). Красно-белые — единственный клуб чемпионата, не забивший весной. Вместо борьбы за медали «Спартак» занимается привлечением проблем. Абаскаль перед встречей с «Уралом» сказал, что стартовый состав ему подсказывает бог, из-за чего в СМИ и среди болельщиков полыхнуло. А после неудачного исхода матча с екатеринбуржцами усилились разговоры о необходимости уволить испанца — и это перед кубковой встречей с «Зенитом». Однако результаты «Спартака» при Абаскале на дистанции не такие плохие, как вам кажется.
Абаскаль работает в команде с лета 2022 года. За это время «Спартак» под его руководством провёл 71 матч: одержано 35 побед, 15 раз фиксировалась ничья, а ещё в 21 случае красно-белые уступали. В среднем команда под руководством Гильермо набирает 1,69 очка за игру. И это стандартный показатель среди тренеров красно-белых в эпоху после Олега Романцева. Во второй приход легендарного специалиста в «Спартак» (1997-2003) команда провела 276 встреч, в которых в среднем набирала 1,91 очка. А после Романцева в должности главного тренера в клубе работали 17 специалистов. Сравним их средние показатели по набранным очкам (и. о. в список не попали).
|Тренер
|Годы работы
|Матчи
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Очков в среднем
|Станислав Черчесов
|2007-2008
|45
|25
|13
|9
|1,89
|Массимо Каррера
|2016-2018
|89
|49
|19
|21
|1,87
|Александр Старков
|2004-2006
|51
|24
|16
|11
|1,73
|Валерий Карпин
|2009-2012
|122
|80
|36
|45
|1,72
|Гильермо Абаскаль
|2022 — н. в.
|71
|35
|15
|21
|1,69
|Валерий Карпин
|2012-2014
|39
|19
|9
|11
|1,69
|Доменико Тедеско
|2019-2021
|54
|27
|10
|17
|1,69
|Паоло Ваноли
|2021-2022
|16
|8
|3
|5
|1,69
|Владимир Федотов
|2006-2007
|54
|30
|27
|16
|1,67
|Дмитрий Аленичев
|2015-2016
|35
|17
|6
|12
|1,63
|Олег Кононов
|2018-2019
|36
|16
|6
|14
|1,50
|Унаи Эмери
|2012
|26
|12
|3
|11
|1,50
|Андрей Чернышов
|2003
|10
|5
|0
|5
|1,50
|Мурат Якин
|2014-2015
|32
|13
|8
|11
|1,47
|Невио Скала
|2003-2004
|32
|12
|6
|14
|1,31
|Руй Витория
|2021
|26
|9
|6
|11
|1,27
|Микаэль Лаудруп
|2008-2009
|21
|7
|5
|9
|1,24
|Дмитрий Гунько
|2014
|9
|3
|1
|5
|1,11
Выводы:
- Абаскаль — пятый тренер «Спартака» по среднему количеству набранных очков в эпоху после Олега Романцева.
- Испанец имеет идентичные показатели с Доменико Тедеско, Паоло Ваноли и Валерием Карпиным (во второй заход на пост тренера «Спартака»).
- Абаскаль при этом провёл наибольшее количество матчей среди тренеров с показателем 1,69 очка за игру.
Гильермо Абаскаль
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Болельщики с теплотой вспоминают Доменико Тедеско, который завоевал серебряные медали со «Спартаком» в сезоне-2020/2021. Однако немец по среднему набору очков не лучше критикуемого Абаскаля. Также Гильермо превосходит результаты Владимира Федотова, которого очень любят поклонники красно-белых. «Спартак» при Федотове показывал симпатичный футбол, тренер привлекал в основу молодёжь, и вместе с ним команда в сезоне-2006 уступила золото ЦСКА только по дополнительным показателям. Удивительно, но его результаты хуже, чем у Абаскаля (влияет большое количество матчей, сыгранных вничью).
Стоит учитывать, что у Тедеско был не слишком успешный первый сезон-2019/2020, а Федотова уволили по ходу чемпионата 2007 года. Стабильных результатов на протяжении всей работы не было ни у кого. Да и стиль игры был совершенно разный: например, не все болельщики любили прагматичного Старкова, но у него результат по среднему количеству набранных очков выше. Зато при Дмитрии Аленичеве или Олеге Кононове «Спартак» пытался (но не смог) играть в свой классический футбол, а успехов добиться не вышло. В общем, клуб был совершенно в разных ситуациях.
Доменико Тедеско
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Так в чём тогда проблема Абаскаля, если его результаты не хуже, чем у Тедеско, Карпина или Федотова? Стиль игры не самый удручающий за 24 года, есть бронзовая медаль и надежда на победу в Кубке России? Во-первых, Гильермо периодически вкидывает в СМИ странные цитаты. Пример — фразы про «стартовый состав определяет бог» или «собака всегда остаётся собакой». Команда не прогрессирует, а Абаскаль не объясняет внятные причины проблем. Да и напряжённые отношения внутри коллектива не добавляют баллов Гильермо. За время работы в «Спартаке» у него возникало недопонимание с Георгием Джикией, Александром Соболевым, Данилом Пруцевым, Русланом Литвиновым, Кейта Бальде, Шамаром Николсоном. Многовато за менее чем два года.
Классный старт Абаскаля в «Спартаке» задрал ожидания от тренера. Но за эти почти два года именно начальные несколько месяцев так и остались лучшим отрезком. Затем — стагнация, спорные тезисы в общении с журналистами, скандалы, несоразмерная статусу тренера власть в клубе. И именно в этом проблемы Гильермо. А по результатам он ничем не лучше и не хуже тренеров, которые приносили «Спартаку» серебро (Федотов, Тедеско, Карпин) или Кубок России (Ваноли).