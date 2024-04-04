Константин Зырянов: со «Спартаком» «Зенит» продемонстрировал свою мощь

Советник председателя правления «Зенита» и бывший футболист сине-бело-голубых Константин Зырянов поделился мнением о минувшем матче полуфинала Фонбет Кубка России, в котором санкт-петербургский клуб обыграл московский «Спартак» со счётом 2:1.

— «Зенит» был сильнее «Спартака». Особенно во втором тайме, когда на поле вышли основные игроки. В первом тайме игра была равная, а во втором тайме «Зенит» продемонстрировал всю свою мощь.

— Исход противостояния уже решён?

— Надо учитывать, что противостояние состоит из двух матчей. От результата первого матча нужно выкладываться во втором, чтобы пройти дальше. Ещё никто ничего себе не гарантировал, — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.