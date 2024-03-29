Зырянов: Бугаев начинал разговаривать, только когда выпьет, остальное время молчал

Бывший футболист Константин Зырянов высказался о своём экс-одноклубнике по «Торпедо» Алексее Бугаеве, который известен своей скандальностью.

«Реально молодой Алексей Бугаев уходил в запои? Да. Я не помню, чей он воспитанник, но он появился в команде, он ни с кем не разговаривал, такие красивые голубые глаза. Начинал разговаривать, когда подвыпьет немножко, а так всё время молчал практически. Дорос до «Локомотива», до сборной. Но вот такая судьба, не все могут справиться с этим», — сказал Зырянов в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

Напомним, 1 ноября 2023 года появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 граммов мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице «закладки». На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. При задержании Бугаев оказал полицейским сопротивление, получив в связи с этим семь суток заключения в СИЗО за неповиновение.