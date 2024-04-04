Игрокам «Барселоны» подарили ноутбуки за победу над «Атлетико» — MD

Футболисты каталонской «Барселоны» получили ноутбуки за победу над мадридским «Атлетико» в первом круге испанской Примеры. Об этом информирует издание Mundo Deportivo.

По сведениям источника, Apple MacBook получили все игроки основного состава каталонцев. Однако рулевому сине-гранатовых Хави и тренерскому штабу ноутбуки не достались.

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Матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико» состоялся 3 декабря 2023 года. Тогда сине-гранатовые дома одержали победу со счётом 1:0. Примечательно, что 17 марта подопечные Хави разгромили столичный клуб в гостях со счётом 3:0 в рамках 29-го тура Примеры.