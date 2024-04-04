Sport: «Реал» хочет продлить контракт с Винисиусом, повысив ему зарплату до уровня Мбаппе

Мадридский «Реал» рассматривает возможность продления контракта с 23-летним крайним нападающим Винисиусом Жуниором до 2029 года с повышением его заработной платы. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство «сливочных» крайне сильно ценит Винисиуса и намерено сделать ему заработную плату, сопоставимую с окладом, который будет получать нападающий Килиан Мбаппе, чей приход в мадридский клуб должен состояться грядущим летом.

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Напомним, действующее трудовое соглашение Винисиуса рассчитано до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.