В Испании арбитр удалил вратаря, которого оскорбляли на расовой почве во время игры

В субботу, 29 марта, в матче Третьей лиги (Испания) главный арбитр удалил вратаря «Райо Махадаонда» Шейха Сарра, который во время игры покинул поле и подошёл к фанатам, предположительно оскорбившим игрока на расовой почве. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, Шейх Сарр, родившийся в Сенегале, сказал, что слышал, как в его адрес выкрикивали оскорбления на расовой почве.

«В других случаях это можно было расценить как шутку. Однако в субботу этого не было, поскольку это было нечто ужасное, и я не мог остановиться. То, что они говорили, было очень печально и некрасиво. Я схватил его и спросил, почему он оскорбляет меня. Моё отношение не было агрессивным, я просто хотел спросить его почему».

Матч был приостановлен на 84-й минуте после того, как судья, который сказал, что находился слишком далеко, чтобы слышать предполагаемые оскорбления, удалил Сарра. Это побудило его товарищей по команде покинуть поле в знак протеста.