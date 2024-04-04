Тренер «Бёрнли» Компани обвинён в неподобающем поведении во время игры с «Челси»

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани обвинён Футбольной ассоциацией Англии (FA) в неподобающем поведении, продемонстрированном им во время минувшего матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:2), в котором он был удалён со стадиона.

«Утверждается, что действия тренера примерно на 40-й минуте были неподобающими и/или оскорбительными по отношению к официальному лицу матча и ставили под сомнение его честность», — цитирует заявление Футбольной ассоциации Англии BBC.

Напомним, бельгийский специалист был удалён после того, как апеллировал к судье по причине предъявления им красной карточки защитнику «Бёрнли» Лорансу Ассиньону.

После 31 тура чемпионата Англии подопечные Компани набрали 19 очков и занимают 19-е место.