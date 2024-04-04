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Тренер «Бёрнли» Компани обвинён в неподобающем поведении во время игры с «Челси»

Тренер «Бёрнли» Компани обвинён в неподобающем поведении во время игры с «Челси»
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Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани обвинён Футбольной ассоциацией Англии (FA) в неподобающем поведении, продемонстрированном им во время минувшего матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:2), в котором он был удалён со стадиона.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Палмер – 44'     1:1 Каллен – 47'     2:1 Палмер – 78'     2:2 О'Ши – 81'    
Удаления: нет / Ассиньон – 40'

«Утверждается, что действия тренера примерно на 40-й минуте были неподобающими и/или оскорбительными по отношению к официальному лицу матча и ставили под сомнение его честность», — цитирует заявление Футбольной ассоциации Англии BBC.

Напомним, бельгийский специалист был удалён после того, как апеллировал к судье по причине предъявления им красной карточки защитнику «Бёрнли» Лорансу Ассиньону.

После 31 тура чемпионата Англии подопечные Компани набрали 19 очков и занимают 19-е место.

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