Жоау Феликс: я был бы рад остаться в «Барселоне»

Футболист мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, ныне выступающий на правах аренды за каталонскую «Барселону», поделился мыслями о своём будущем. Нападающий из Португалии дал понять, что хотел бы остаться в стане сине-гранатовых.

«Я был бы рад остаться и продолжить выступать за «Барселону», но это не зависит от меня. Посмотрим, что будет в следующем году, мне бы очень хотелось сыграть на новом «Камп Ноу», — приводит слова Феликса Jijantes FC в социальных сетях.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Напомним, Жоау Феликс имеет действующее трудовое соглашение с «Атлетико» до июня 2029 года. До лета португальский футболист будет выступать за каталонскую «Барселону» согласно арендному договору, который был подписан в начале сезона.