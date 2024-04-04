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Жоау Феликс: я был бы рад остаться в «Барселоне»

Жоау Феликс: я был бы рад остаться в «Барселоне»
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Футболист мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, ныне выступающий на правах аренды за каталонскую «Барселону», поделился мыслями о своём будущем. Нападающий из Португалии дал понять, что хотел бы остаться в стане сине-гранатовых.

«Я был бы рад остаться и продолжить выступать за «Барселону», но это не зависит от меня. Посмотрим, что будет в следующем году, мне бы очень хотелось сыграть на новом «Камп Ноу», — приводит слова Феликса Jijantes FC в социальных сетях.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, Жоау Феликс имеет действующее трудовое соглашение с «Атлетико» до июня 2029 года. До лета португальский футболист будет выступать за каталонскую «Барселону» согласно арендному договору, который был подписан в начале сезона.

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