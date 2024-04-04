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Жоау Феликс: надеюсь, «Барселона» подпишет Бернарду Силву

Жоау Феликс: надеюсь, «Барселона» подпишет Бернарду Силву
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Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, ныне выступающий на правах аренды за каталонскую «Барселону», выразил надежду на то, что его партнёр по сборной Португалии Бернарду Силва, который играет за английский «Манчестер Сити», перейдёт в стан сине-гранатовых.

«Надеюсь, «Барселона» подпишет Силву. Он очень хороший человек. Он спрашивал у меня о «Барселоне», как мои дела… Я сказал, что я отлично себя чувствую тут и посоветовал ему присоединиться к клубу», — приводит слова Феликса Jijantes FC в социальных сетях.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее инсайдер Фернандо Поло в своих социальных сетях сообщил о том, что полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва в предстоящее трансферное окно может перейти в каталонскую «Барселону».

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