Лионель Месси может принять участие в Олимпийских играх — журналист Эдул

36-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в составе сборной Аргентины. Об этом сообщает журналист Гастон Эдул в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, главный тренер молодёжной сборной Аргентины Хавьер Маскерано хочет пригласить в олимпийскую сборную Аргентины Лионеля Месси, вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, центрального защитника «Бенфики» Николаса Отаменди, таким образом воспользовавшись правом на задействование в команде трёх футболистов старше 23 лет.

Подчёркивается, что существует сложность, связанная с участием Месси в Олимпиаде, обусловленная наличием матчей МЛС летом. Однако на текущий момент нападающий ещё не отказался от предложения Маскерано. До тех пор пока Месси не дал отрицательный ответ, тренерский штаб сборной Аргентины будет пытаться уговорить его поехать на Олимпийские игры.

В случае, если Месси не сможет сыграть за сборную на Олимпиаде, его заменит либо нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, либо нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.