«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: гости отыграли два мяча за пять минут

В эти минуты идёт матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Джарред Джиллетт. На момент выхода новости счёт 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 39-й минуте атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш сравнял счёт в матче.

Ранее, на четвёртой минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Челси» Конор Галлахер. На 19-й минуте атакующий хавбек Коул Палмер удвоил преимущество «Челси», реализовав пенальти. На 34-й минуте вингер Алехандро Гарначо сократил отставание «Манчестер Юнайтед».

После 28 матчей в английской Премьер-лиге «Челси» набрал 40 очков и занимает 12-е место. В свою очередь, после 29 игр чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 48 очков и расположился на шестой строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды уже встречались в матче 15-го тура. В той встрече подопечные нидерландского специалиста Эрика тен Хага выиграли у лондонского клуба со счётом 2:1.