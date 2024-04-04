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Агент Барбоза: Педро сделал в матче со «Спартаком» то, что очень хорошо умеет

Агент Барбоза: Педро сделал в матче со «Спартаком» то, что очень хорошо умеет
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Известный футбольный агент Паулу Барбоза поделился мыслями об игре новичка петербургского «Зенита» Педро после первого матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» (2:1). В минувшей игре 18-летний бразильский нападающий сине-бело-голубых оформил дубль, став тем самым главным героем встречи.

«Это большой талант, он показал свой большой потенциал. Педро сделал в матче со «Спартаком» то, что он очень хорошо умеет. Сейчас это только начало большой дороги. Пока рано говорить о спросе со стороны больших европейских команд, но такое вполне может быть, если он продолжить так играть», – приводит слова Барбозы Metaratings.

Напомним, 18-летний Педро присоединился к петербургскому «Зениту» этой зимой. В составе сине-бело-голубых бразильский нападающий успел провести пять матчей во всех турнирах. Он отметился двумя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение Педро с клубом Российской Премьер-Лиги рассчитано до 31 декабря 2028 года.

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