«Челси» предложил Лукаку клубам из Саудовской Аравии — журналист Тавольери

«Челси» связался с Федерацией футбола Саудовской Аравии с целью продажи в чемпионат этой страны 30-летнего нападающего Ромелу Лукаку, который в нынешнем сезоне играет в «Роме» на правах аренды. Об этом сообщает Goal со ссылкой на журналиста Саши Тавольери.

По информации источника, «Челси» намерен выручить с продажи Лукаку € 60 млн, однако готов согласиться и на сумму в размере около € 40 млн.

Подчёркивается, что летом лондонский клуб планирует продать несколько футболистов и хочет максимизировать прибыль от их трансферов.

Напомним, в нынешнем сезоне Лукаку принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.