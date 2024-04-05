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«Челси» установил рекорд Англии, пропустив и забив по 2+ гола в шести матчах подряд

«Челси» установил рекорд Англии, пропустив и забив по 2+ гола в шести матчах подряд
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Матч 31-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:3) стал шестой игрой для «Челси» во всех турнирах подряд, в которых лондонский клуб забил и пропустил по два гола и более. Об этом сообщает Opta.

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
04 апреля 2024, четверг. 22:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Галлахер – 4'     2:0 Палмер – 19'     2:1 Гарначо – 34'     2:2 Фернандеш – 39'     2:3 Гарначо – 67'     3:3 Палмер – 90+10'     4:3 Палмер – 90+11'    

По данным источника, «Челси» — первая команда высшего дивизиона со времён создания английской Премьер-лиги, показавшая подобную серию. При этом последней командой, которая продемонстрировала подобный результат, также был «Челси». Это произошло в ноябре-декабре 1989 года.

В последних шести матчах «Челси» дважды победил со счётом 3:2, один раз со счётом 4:3, один раз со счётом 4:2, а также дважды сыграл вничью со счётом 2:2.

После 29 матчей в АПЛ «Челси» набрал 43 очка и расположился на 10-й строчке.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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