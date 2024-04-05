Давыдов: «Спартак» должен умолять Карпина, чтобы он вернулся

Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов считает, что красно‑белые должны умолять главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, чтобы он вернулся в московский клуб.

«Мне кажется, «Спартак» должен умолять, чтобы он туда пришёл. Но, на мой взгляд, Карпину это не нужно, он не раз говорил про это, но не прямым текстом. Ему нравится в «Ростове». Думаю, в «Спартаке» справится только Станислав Черчесов, но это моё мнение», — сказал Давыдов в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

Сейчас главным тренером московского «Спартака» является Гильермо Абаскаль. Действующее трудовое соглашение испанского специалиста с красно-белыми истекает летом 2025 года.

Напомним, Валерий Карпин работал в «Спартаке» с 2008 по 2014 год.