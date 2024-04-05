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Влахович назвал свой лучший момент в футболке «Ювентуса»

Влахович назвал свой лучший момент в футболке «Ювентуса»
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович назвал свой лучший момент в футболке туринского клуба.

«Мой лучший момент в футболке «Ювентуса»? Я бы назвал свой дебютный матч, в которой мне удалось забить первый гол за команду», – приводит слова Влаховича официальный сайт Серии А.

Напомним, в нынешнем сезоне Влахович принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

«Ювентус» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, в активе команды Массимилиано Аллегри 59 очков в 30 матчах. В следующем матче туринская команда встретится с «Фиорентиной».

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