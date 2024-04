Сульшер подвёл итоги своей тренерской работы в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гунар Сульшер оценил свою работу в клубе.

«Я получил работу, и что-то изменилось. Возникла усталость, так как мы многого требовали. Это привело к травмам. Некоторые игроки хотели уйти. Я чувствовал, как что-то сдулось в конце первого сезона, но за два моих полных сезона мы финишировали третьими и вторыми в Премьер-лиге.

Мы играли в хороший атакующий футбол. В свои лучшие моменты мы отправлялись к «Брайтону», «Тоттенхэму» и «Эвертону» под руководством Карло Анчелотти и контролировали игры. Победа над «Сити» на выезде не была проблемой. Нам приходилось противостоять очень мотивированным командам, большинство из них были мотивированны именно против нас.

Не думаю, что мы получили достаточное признание за хорошо организованную игру в атаке и защите. Другие тренеры хвалили наш тактический подход, как в игре с мячом, так и без него», – приводит слова Сульшера Four Four Two.