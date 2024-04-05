Талалаев — о Педро: понимаешь, за что были заплачены деньги

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высоко оценил игру нападающего «Зенита» Педро в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:1). 18-летний бразилец оформил дубль в этой встрече.

«То, что сделал Педро — это украшение футбола. Сейчас все болельщики понимают, почему латиноамериканцы так ценны в нашем чемпионате. Как только даёшь им площадь, время на принятие решения… Исполнение! Парню исполнилось 18 лет два месяца назад. Ты понимаешь, за что были заплачены деньги. Я хочу похвалить работников селекционного отдела «Зенита». Это украшение», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 18-летний Педро присоединился к петербургскому «Зениту» этой зимой. В составе сине-бело-голубых бразильский нападающий успел провести пять матчей во всех турнирах. Он отметился двумя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение Педро с клубом Российской Премьер-Лиги рассчитано до 31 декабря 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн.