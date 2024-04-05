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Талалаев — о Педро: понимаешь, за что были заплачены деньги

Талалаев — о Педро: понимаешь, за что были заплачены деньги
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Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высоко оценил игру нападающего «Зенита» Педро в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:1). 18-летний бразилец оформил дубль в этой встрече.

«То, что сделал Педро — это украшение футбола. Сейчас все болельщики понимают, почему латиноамериканцы так ценны в нашем чемпионате. Как только даёшь им площадь, время на принятие решения… Исполнение! Парню исполнилось 18 лет два месяца назад. Ты понимаешь, за что были заплачены деньги. Я хочу похвалить работников селекционного отдела «Зенита». Это украшение», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 18-летний Педро присоединился к петербургскому «Зениту» этой зимой. В составе сине-бело-голубых бразильский нападающий успел провести пять матчей во всех турнирах. Он отметился двумя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение Педро с клубом Российской Премьер-Лиги рассчитано до 31 декабря 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    
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