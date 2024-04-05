«Я не клоун, я — тренер». Наставник «Челси» Почеттино высказался об эмоциях на бровке поля

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал своё бурное празднование волевой победы команды в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (4:3). Напомним, «Челси» к 99-й минуте уступал со счётом 2:3, но забил на 90+10-й и 90+11-й минутах и вырвал победу в этой встрече.

«Страсть — это не значит быть сумасшедшим парнем на боковой линии. Я должен быть спокойным и оставаться аналитиком, чтобы помогать команде в каждом аспекте игры.

В конце игры — пожалуйста. Это не цирк, где нужен клоун, чтобы делать что-то на боковой линии. Мне нужно быть спокойным на боковой линии, чтобы помогать команде. Особенно команде, которая нуждается в помощи извне. У нас одна из самых молодых команд в Европе. Я не клоун, я — тренер», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

После 29 матчей в английской Премьер-лиге «Челси» набрал 43 очка и занимает 10-е место. В свою очередь, после 30 игр чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 48 очков и расположился на шестой строчке.