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Валерий Непомнящий: Адиев уже работал в «Ахмате» вполне успешно

Валерий Непомнящий: Адиев уже работал в «Ахмате» вполне успешно
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Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий высказался о возможном назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера грозненского «Ахмата». Отметим, что Адиев сейчас является главным тренером сборной Казахстана. До этого российский специалист уже работал в грозненском клубе в качестве ассистента.

«Сомневаюсь, что Адиев будет совмещать посты в «Ахмате» и сборной Казахстана. Наверное, пока он подпишет контракт до конца нынешнего сезона, а так в клубе надо работать полноценно и в одной стране. Адиев уже работал в «Ахмате» и вполне успешно. Он хорошо себя зарекомендовал благодаря работе в России и в сборной Казахстана. Казахстан пошумел и никогда не достигал того, что смог с Адиевым», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 21 матча в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ахмат» с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Ромащенко возглавил клуб в августе 2023 года.

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