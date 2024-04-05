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Кафу ответил на вопрос, сможет ли Неймар побить его рекорд по матчам за сборную Бразилии

Кафу ответил на вопрос, сможет ли Неймар побить его рекорд по матчам за сборную Бразилии
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Легендарный бразильский защитник Кафу высказался по поводу того, что Неймар может побить его рекорд по матчам за сборную Бразилии.

— За вами остаётся рекорд по количеству матчей в составе сборной Бразилии — 146. У Неймара сейчас 126. Думаете, он превзойдёт вас?
— Рекорды ведь для того и существуют, чтобы их побили. В какой-то момент тот или иной футболист обойдёт.

— Но вы думаете, это будет Неймар или кто-то другой? А то у него постоянно травмы.
— Мы этого не знаем. Непонятно даже, поедет ли он на Кубок Америки этим летом. Я надеюсь, что Неймар продолжит выступать за сборную. Он важен для всего мирового футбола. Просто гранёный талант.

— Как вы думаете, он поедет на следующий чемпионат мира?
— Впереди ещё много времени, а он часто страдает из-за травм. Нужно сначала восстановиться, чтобы понять по мундиалю. Это такой игрок, который нужен любой команде, — сказал Кафу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Кафу дебютировал в сборной Бразилии в 1990 году и играл за неё до 2006 года. За этот период он принял участие в 146 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 18 результативными передачами.

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