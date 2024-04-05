Кафу ответил на вопрос, сможет ли Неймар побить его рекорд по матчам за сборную Бразилии

Легендарный бразильский защитник Кафу высказался по поводу того, что Неймар может побить его рекорд по матчам за сборную Бразилии.

— За вами остаётся рекорд по количеству матчей в составе сборной Бразилии — 146. У Неймара сейчас 126. Думаете, он превзойдёт вас?

— Рекорды ведь для того и существуют, чтобы их побили. В какой-то момент тот или иной футболист обойдёт.

— Но вы думаете, это будет Неймар или кто-то другой? А то у него постоянно травмы.

— Мы этого не знаем. Непонятно даже, поедет ли он на Кубок Америки этим летом. Я надеюсь, что Неймар продолжит выступать за сборную. Он важен для всего мирового футбола. Просто гранёный талант.

— Как вы думаете, он поедет на следующий чемпионат мира?

— Впереди ещё много времени, а он часто страдает из-за травм. Нужно сначала восстановиться, чтобы понять по мундиалю. Это такой игрок, который нужен любой команде, — сказал Кафу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Кафу дебютировал в сборной Бразилии в 1990 году и играл за неё до 2006 года. За этот период он принял участие в 146 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 18 результативными передачами.