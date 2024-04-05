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Тренер «Шеффилд Юнайтед» Уайлдер: между нами и «Ливерпулем» пропасть

Тренер «Шеффилд Юнайтед» Уайлдер: между нами и «Ливерпулем» пропасть
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Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер высказался после игры 31-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3). По словам английского специалиста, его команда банально слабее мерсисайдцев.

«Играть на «Энфилде» никому не просто. Особенно «Шеффилду». Между нами и «Ливерпулем» пропасть, а мощь и темп Премьер-лиги всегда играли против нас. «Ливерпуль» снова забил поздние голы, а мы изо всех сил пытались удержаться на месте. Вы могли видеть старание моих игроков. Поэтому, конечно, это поражение трудно принять. Парни отдали все силы в последних матчах, но мы банально отстаём от других команд АПЛ по физическим показателям. На протяжении всего сезона это хорошо было видно», — приводит слова Уайлдера британское интернет-издание Liverpool Echo.

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
04 апреля 2024, четверг. 21:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Нуньес – 17'     1:1 Брэдли – 58'     2:1 Мак Аллистер – 76'     3:1 Гакпо – 90'    
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