Тренер «Шеффилд Юнайтед» Уайлдер: между нами и «Ливерпулем» пропасть

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер высказался после игры 31-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3). По словам английского специалиста, его команда банально слабее мерсисайдцев.
«Играть на «Энфилде» никому не просто. Особенно «Шеффилду». Между нами и «Ливерпулем» пропасть, а мощь и темп Премьер-лиги всегда играли против нас. «Ливерпуль» снова забил поздние голы, а мы изо всех сил пытались удержаться на месте. Вы могли видеть старание моих игроков. Поэтому, конечно, это поражение трудно принять. Парни отдали все силы в последних матчах, но мы банально отстаём от других команд АПЛ по физическим показателям. На протяжении всего сезона это хорошо было видно», — приводит слова Уайлдера британское интернет-издание Liverpool Echo.
- 5 апреля 2024
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