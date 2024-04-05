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Александр Горшков: «Зенит» — фаворит в матче с «Балтикой», но соперник может удивить

Александр Горшков: «Зенит» — фаворит в матче с «Балтикой», но соперник может удивить
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с «Балтикой» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, встреча состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге. Начало игры запланировано на 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что «Зенит» является фаворитом в матче с «Балтикой». «Зенит» должен быть максимально настроен на эту игру, потому что осечки допускать нежелательно. «Балтика», скорее всего, будет играть от обороны, но у «Зенита» есть индивидуально сильные игроки, которые могут вскрывать любую защиту. Поэтому думаю, что «Зенит» должен победить.

В футболе всё может быть, поэтому «Балтика» может удивить «Зенит». Соперник может успешно обороняться и сыграть на контратаках. Это может придать команде уверенности и изменить ход матча», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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