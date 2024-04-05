Нигматуллин ответил, какой из клубов любит больше — ЦСКА, «Спартак» или «Локомотив»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, какой из московских клубов ему ближе — ПФК ЦСКА, «Спартак» или «Локомотив». Напомним, в бытность футболистом Нигматуллин поиграл за все три упомянутых клуба. Больше всего матчей он провёл за железнодорожников — 168. В составе «Спартака» он сыграл 31 встречу, а за ЦСКА — 18.

— Ты за «Спартак» играл, за ЦСКА играл, за «Локомотив» играл. Какой из этих клубов тебе ближе?

— Мне ближе два клуба. Во-первых, всё детство я болел за «Спартак» и мечтал играть в «Спартаке», и мечта сбылась, но всё же раскрылся я полноценно в «Локомотиве», поэтому между этими двумя клубами и разделил свою любовь сейчас, — сказал Нигматуллин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»