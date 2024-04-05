Ямал: стать 10-м номером «Барселоны» — мечта любого ребёнка

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал прокомментировал возможность взять 10-й номер в клубе на следующий сезон при условии, что Ансу Фати, находящийся в аренде в «Брайтоне», вновь покинет каталонскую команду.

«Это номер Ансу, но, если он не останется здесь, это будет предметом гордости. Стать 10-м номером «Барселоны» — мечта любого ребёнка. Никто в этом мире не скажет «нет», но это то, что клуб должен решать», — приводит слова Ямала Mundo Deportivo.

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В нынешнем сезоне Ансу Фати провёл за английский клуб 26 матчей, в которых забил четыре мяча и записал на свой счёт одну голевую передачу. В сентябре 2023 года испанец перешёл в аренду в «Брайтон энд Хоув Альбион» из «Барселоны», при этом отмечалось, что в контракт не включён пункт о выкупе футболиста.

16-летний Ямал в нынешнем сезоне принял участие в 40 матчах «Барселоны» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и семью результативными передачами. В общей сложности 16-летний футболист провёл на поле 2238 минут.