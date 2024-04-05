Руслан Нигматуллин объяснил, почему легионеры в России не изучают русский язык

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о том, что легионеры в РПЛ не занимаются изучением русского языка.

«Меня удивляют легионеры, которые приезжают сюда. Да, русский [язык] непростой. Но прежде всего причина, почему легионеры в России не изучают русский язык, потому что сразу предоставляют им переводчика, лишая какой-либо мотивации его учить», — сказал Нигматуллин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Руслан Нигматуллин — воспитанник клуба «КАМАЗ». В ходе своей карьеры голкипер выступал за ПФК ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», итальянскую «Верону» и ряд других клубов. Последним клубом в карьере Нигматуллина стал израильский «Маккаби Ахи». 11 ноября 2009 года Руслан принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста.