Радченко: Адиеву будет тяжело что-то кардинально изменить в игре «Ахмата»

Бывший нападающий московского «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возвращении Магомеда Адиева в «Ахмат».

«Адиеву будет тяжело что-то изменить в игре «Ахмата». Когда приходит новый тренер, происходит какой-то всплеск эмоций у футболистов. Но что-то кардинально изменить до конца нашего чемпионата вряд ли возможно. Тут зависит от того, какой будет проект у «Ахмата», когда придёт в команду Адиев. Желаю «Ахмату» найти своего тренера и чтобы поставленные задачи реализовывались», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 21 матча в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ахмат» с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Ромащенко возглавил клуб в августе 2023 года.