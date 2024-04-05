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Орлов: Кокорин не мог себя остановить вне поля. У Стрельцова похожая проблема была

Орлов: Кокорин не мог себя остановить вне поля. У Стрельцова похожая проблема была
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о нереализованном потенциале Александра Кокорина из-за нефутбольных причин.

«Кокорин был бесспорно самым талантливым футболистом в России своего возраста. Об этом говорю не только я, но и Хиддинк, и Капелло. У нас тоже все понимали, что Кокорин очень одарённый. Но он растерял весь свой талант. Потому что не был настоящим профессионалом, не отдавался до конца футболу. Не мог себя остановить за пределами поля. У того же Стрельцова, кстати, похожая проблема была. Писатель Саша Нилин, который дружил с Эдуардом, писал про него: «Он был самый сильный человек на футбольном поле, но за его пределами — самый слабый». Ну не мог отказать друзьям, которые звали его в пивнуху. Такой характер. В «Зените» образцом профессионала №1 был Толя Тимощук. Про него даже кто-то из немцев в «Баварии» говорил: «Такого профи я не встречал». Этому надо воспитывать с юношеских, а ещё лучше — с детских лет. Как питаться, готовиться, восстанавливаться», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полностью интервью с Геннадием Орловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

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