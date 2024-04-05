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Форвард «Локо» Глушенкова заявил, что для жизни ему бы хватило полмиллиона рублей в месяц

Форвард «Локо» Глушенкова заявил, что для жизни ему бы хватило полмиллиона рублей в месяц
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Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков рассказал о том, сколько денег в месяц ему хватает для жизни.

— Сколько тратишь ты?

— Да я не знаю.

— Просто не считаешь?

— Никогда.

— А сколько бы тебе хватило?

— Это с шоппингом вместе? Тысяч пятьсот бы, я думаю, хватило. В месяц? Ну да», — сказал Глушенков в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, нападающий выступает за «Локомотив» с декабря 2022 года. В текущем сезоне 24-летний Максим Глушенков провёл 30 матчей в составе московского «Локомотива» во всех турнирах, в которых забил djctvm голов и отдал 11 результативных передач. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.

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