Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зарема Салихова: Федуна не поздравили те, кто пришёл в «Спартак» на всё готовое

Зарема Салихова: Федуна не поздравили те, кто пришёл в «Спартак» на всё готовое
Аудио-версия:
Комментарии

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что красно-белые не поздравили её мужа с днём рождения.

— «Спартак» опять не поздравил Леонида Федуна с днём рождения. Не огорчает ли это?

— Это говорит лишь о масштабе личности новых управленцев. Игроки, сотрудники и бывшие тренеры по-прежнему благодарны Леониду Арнольдовичу и отправили свои поздравления. Не поздравили те, кто именуются руководством и прячутся за вывеской «Лукойла». Но «Лукойл» — это Алекперов и те, кто стояли у основания компании, а не те, кто пришёл на всё готовое в «Спартак». Примазаться к великому многие горазды. Время покажет, что они оставят после себя, в каком виде будет «Спартак» после их правления, — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Мележиков: я отговаривал Федуна от увольнения Витории, мы повздорили, орали друг на друга
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android