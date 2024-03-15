Мележиков: я отговаривал Федуна от увольнения Витории, мы повздорили, орали друг на друга

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о конфликтной ситуации, которая произошла у него с экс-владельцем клуба Леонидом Федуном. По словам Мележикова, он отговаривал Федуна от увольнения Руя Витории, что вылилось в ссору с криками.

«От какого шага я отговаривал Федуна особенно долго? От увольнения Руя Витории. Мы немножко повздорили, даже поорали друг на друга. Он первый вспылил, сорвался на крик, я не сдержался, ответил…

Тут как в армии. Пока решение не принято, ты можешь отстаивать свою точку зрения. Как только оформлен приказ, под козырёк и выполняй. Поскольку Федун тоже в прошлом военный, мы оба понимали, где проходит черта», — приводит слова Мележикова «Спорт-экспресс».

Напомним, сейчас «Спартак» возглавляет Гильермо Абаскаль. В СМИ ходят слухи, что тренер будет отправлен в отставку. Владельцем московского клуба является «Лукойл».