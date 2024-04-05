Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: Ромащенко в «Ахмате» больше приобрёл для себя и своей карьеры, чем потерял

Радченко: Ромащенко в «Ахмате» больше приобрёл для себя и своей карьеры, чем потерял
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат».

«Действительно, у «Ахмата» есть текучка кадров, но они молодцы, они ищут. Очень жаль, что у Ромащенко не получилось, но для него самого это очень большой опыт. Раньше он помогал Станиславу Саламовичу в сборной России. Поэтому быть помощником и главным тренером – разные вещи. Ромащенко в «Ахмате» больше приобрёл для себя и своей тренерской карьеры, чем потерял», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 21 матча в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ахмат» с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Ромащенко возглавил клуб в августе 2023 года.

Материалы по теме
Радченко: Адиеву будет тяжело что-то кардинально изменить в игре «Ахмата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android