Радченко: Ромащенко в «Ахмате» больше приобрёл для себя и своей карьеры, чем потерял

Бывший нападающий московского «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат».

«Действительно, у «Ахмата» есть текучка кадров, но они молодцы, они ищут. Очень жаль, что у Ромащенко не получилось, но для него самого это очень большой опыт. Раньше он помогал Станиславу Саламовичу в сборной России. Поэтому быть помощником и главным тренером – разные вещи. Ромащенко в «Ахмате» больше приобрёл для себя и своей тренерской карьеры, чем потерял», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 21 матча в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ахмат» с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. Ромащенко возглавил клуб в августе 2023 года.