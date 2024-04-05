Радченко: непонятно, что происходит внутри «Спартака» — у «Динамо» будет преимущество

Бывший футболист московского «Спартака» и национальной команды России Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным «Динамо» и красно-белыми. Встреча пройдёт в воскресенье, 7 апреля, и начнётся в 19:30 мск. Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина».

«Динамо» — «Спартак» — это дерби и всегда принципиальный матч. У «Динамо» в этой игре будет небольшое преимущество, потому что команда в гонке за золотые медали и игра, которая была до зимней паузы, может вернуться. У «Спартака» же непонятно, что происходит внутри команды, но это дерби», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.