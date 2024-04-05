Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Таавун. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: непонятно, что происходит внутри «Спартака» — у «Динамо» будет преимущество

Радченко: непонятно, что происходит внутри «Спартака» — у «Динамо» будет преимущество
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» и национальной команды России Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным «Динамо» и красно-белыми. Встреча пройдёт в воскресенье, 7 апреля, и начнётся в 19:30 мск. Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина».

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» — «Спартак» — это дерби и всегда принципиальный матч. У «Динамо» в этой игре будет небольшое преимущество, потому что команда в гонке за золотые медали и игра, которая была до зимней паузы, может вернуться. У «Спартака» же непонятно, что происходит внутри команды, но это дерби», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Шикунов: от «Спартака» можно ждать что угодно — у команды нет стабильности
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android