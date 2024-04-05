Шикунов: от «Спартака» можно ждать что угодно — у команды нет стабильности

Российский футбольный функционер Александр Шикунов высказался о ближайших матчах московского «Спартака».

«У «Спартака» настаёт сложный период — «Динамо», выезд в Сочи, в Ростов. График очень тяжёлый. Они должны были всё компенсировать в домашних матчах на уровне «Факела» и «Урала», но не получилось. Едут к раненому зверю в Сочи, к эмоциональному «Ростову». «Спартаку» придётся тяжело.

Пусть Абаскаль разбирается, чтобы игроки отдавались на поле и бились. Это его работа. Команда сейчас не в хорошем состоянии, по матчам это видно. Вроде первый тайм с «Зенитом» было всё нормально, но, как соперник выпустил основной состав, все посыпались. Однако от «Спартака» можно ждать чего угодно. Ужас в том, что у команды нет стабильности», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.