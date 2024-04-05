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Геннадий Орлов: «Спартаку» не нужен Моуринью

Геннадий Орлов: «Спартаку» не нужен Моуринью
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Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера «Спартака».

«Спартаку» не нужен Моуринью. Он уже едет с футбольной ярмарки. Да, он даёт результат, но я вспоминаю его «Интер», бравший Лигу чемпионов. В Барселоне они просто стояли весь матч в обороне, отбивались. Вспомните Капелло. В 1990-е годы считался лучшим тренером Италии — на родине его до сих пор уважительно Мистером зовут. Но когда он приехал в Испанию и сделал «Реал» чемпионом, болельщики взбунтовались: «Нам такой футбол не нужен. Чересчур прагматичный». И клуб его уволил. Чемпионом!

Гвардиола или Клопп намного лучше тренеры, чем Моуринью. «Спартаку» туда замахиваться не надо, но надо поискать достойного специалиста. Это очень большая и серьёзная наука. Подбирать тренера команде должны профессионалы. Для этого нужна группа специалистов, и прежде всего в неё должен входить, конечно, Романцев. Они и должны искать нужную фигуру, а не какой-то агент, который кому-то что-то предложил, получил откат. В нашем российском футболе такое сплошь и рядом», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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