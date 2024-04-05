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Комментатор Орлов назвал двух российских тренеров, достойных возглавить «Спартак»

Комментатор Орлов назвал двух российских тренеров, достойных возглавить «Спартак»
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Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера «Спартака».

«Я думаю, лучший вариант для «Спартака» — это Карпин. Если он сам этого хочет, конечно. Карпин хотя бы серебро со «Спартаком» выигрывал и сейчас с маленьким бюджетом достойно работает с «Ростовом». Посмотрите, как у него раскрылись новички-иностранцы — Сако, Мохеби, Роналдо. Всех их Карпин подбирал, под свой игровой вкус. Как «Ростов» обыграл московское «Динамо» — забили четыре, а могли все восемь забить! Но мне кажется, «Спартак» вряд ли его уговорит. Он же смотрит и всё видит со стороны. Ему нужно создать условия для работы.

Есть ещё опытный Черчесов. Они же спартаковцы! Наверное, было бы правильно, чтобы этот клуб возглавлял человек со спартаковским духом. А Карпин с Черчесовым оба по характеру очень самолюбивые, честолюбивые. Эти качества для жизни, может быть, не очень хороши. Но в спорте без них никуда. Ангелы не становятся чемпионами», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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