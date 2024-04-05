Президент Ла Лиги: мы давно знаем, что Луис Рубиалес — патологический лжец

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался относительно задержания экс-главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, обвиняемого в коррупции, отмывании денежных средств и других нарушениях законодательства.

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«Я годами осуждал то, что происходит в RFEF, в частности с некоторыми из её руководителей. Странно, что кто-то удивился, узнав о случившемся, ведь это известно довольно давно. Подобное [предъявление обвинений] должно было произойти раньше, если бы некоторые власти приняли необходимые меры в связи с поступающими жалобами.

Но это хорошо, поскольку позволяет нам с большим оптимизмом смотреть в будущее этой организации, ведь тех, кто её извратил, больше нет. Я видел отчёт и думаю, что дядя Рубиалеса Хуан очень верно подметил, что Рубиалес — патологический лжец. Те, кто были знакомы с ним, знали об этом давно», — приводит слова Тебаса AS.

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