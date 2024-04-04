Дядя Рубиалеса: Луис пользуется властью. Он авторитарен, сексист и временами расист

Хуан Рубиалес, являющийся дядей экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, а также ранее занимавший пост главы администрации племянника, дал характеристику своему родственнику.

«Он уволил меня, как это делали во времена Франко, когда присылали водителей с запиской, чтобы сообщить им об их увольнении. То же он сделал со мной, прислав письмо по электронной почте.

За день до дачи показаний он связался со мной через брата, чтобы попросить прощения. Тогда он сказал, что всё исправит. Однако он трижды подавал на меня жалобу.

Я сообщил ему, что есть вещи, которые мне не нравятся. На что он ответил мне, что ему тяжело смотреть, как миллионы проходят через его руки, а он ничего не может с ними сделать. Именно тогда я впервые увидел в Рубиалесе очень амбициозного человека, одержимого деньгами, роскошью, сексом. В тот момент мы стали постепенно отдаляться друг от друга. Когда он понял, что я не тот, за кого себя выдаю, он осознал, что я не буду его соучастником.

Он пользуется властью, чтобы получить деньги, секс. Я думаю, ему нужна психологическая помощь и план социального перевоспитания. Он авторитарен, сексист и временами расист. Мой племянник — патологический лжец», — приводит слова Хуана Рубиалеса Telecinco.

Вчера, 3 апреля экс-президент RFEF был арестован в аэропорту Испании, куда он прилетел из Доминиканской Республики. Ранее прокуратура Испании выдала ордер на арест Рубиалеса. Ордер был выдан после того, как в здании RFEF Гражданская гвардия провела обыски, инициированные в связи с делом о контракте с Саудовской Аравией, предполагавшем передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну.