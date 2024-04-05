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«Шанхай» под руководством Слуцкого одержал пятую победу кряду, вырвав её на 90+9-й минуте

«Шанхай» под руководством Слуцкого одержал пятую победу кряду, вырвав её на 90+9-й минуте
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Сегодня, 5 апреля, состоялся матч 4-го тура китайской Суперлиги между командами «Чанчунь Ятай» и «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча прошла в Чанчуне. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Китай - Суперлига . 4-й тур
05 апреля 2024, пятница. 10:30 МСК
Чанчунь Ятай
Чанчунь
Окончен
1 : 2
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
0:1 Шэнлун – 25'     1:1 Лун – 37'     1:2 Карлуш – 90+9'    

Первый мяч был забит на 25-й минуте, когда защитник «Шанхая» Цзян Шэнлун вывел свою команду вперёд с передачи Се Пэнфэя. На 37-й минуте нападающий Тань Лун сравнял счёт. Ему ассистировал бразилец Гильерме. На 90+9-й минуте гол португальского полузащитника Жоау Карлуша принёс победу команде Леонида Слуцкого.

С учётом Суперкубка Китая «Шанхай» под руководством Слуцкого одержал пять побед из пяти возможных в официальных турнирах. Команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Китая по футболу, набрав 12 очков после четырёх матчей.

Турнирная таблица китайской Суперлиги
Календарь китайской Суперлиги

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