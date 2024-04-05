«Моя итальянская любовь». Месут Озил выразил сожаление о том, что не играл в «Ювентусе»

Бывший атакующий полузащитник мадридского «Реала» и «Арсенала» Месут Озил сообщил, что в период своей карьеры хотел бы поиграть в составе туринского «Ювентуса».

Фото: Соцсети Месута Озила

«Горжусь своей карьерой и всеми замечательными клубами, за которые я имел честь выступать. Не хватало только одного клуба — моей итальянской любви «Ювентуса», — написал Озил в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, немецкий футболист завершил карьеру в марте 2023 года в возрасте 34 лет.

За свою карьеру Озил больше всего матчей провёл в составе лондонского «Арсенала», за который он выступал с 2013 по 2021 год. За этот период Месут принял участие в 254 матчах во всех соревнованиях, в которых он отметился 44 голами и 78 результативными передачами.