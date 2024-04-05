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Египтянин из «Ростова» Эль-Аскалани: Карпин — отличный тренер с замечательной карьерой

Египтянин из «Ростова» Эль-Аскалани: Карпин — отличный тренер с замечательной карьерой
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Защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани высказался об адаптации в российском клубе, а также поделился мнением о главном тренере команды Валерии Карпине.

«Адаптация проходит хорошо. Надеюсь, что так и будет дальше. У меня отличные отношения с Карпиным. Он отличный тренер сборной России и «Ростова». У него была замечательная футбольная карьера, он много играл в Испании», — сказал Эль-Аскалани в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

19-летний Эяд Эль-Аскалани перешёл в «Ростов» в начале 2024 года. Его предыдущим клубом был египетский «Исмаили». Защитник дебютировал за «Ростов» в матче второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России с подмосковными «Химками». «Ростов» одержал победу (0:0, 7:6 по пен.) и прошёл в следующий раунд турнира.

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